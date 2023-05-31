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16:18, 31 мая 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде открылась выставка более 200 произведений русского авангарда

В Нижнем Новгороде открылась выставка разных направлений русского авангарда

Кадр: ТАСС

В Нижнем Новгороде в выставочном пакгаузе на нижегородской Стрелке открылась выставка «Другие грани: русский авангард из музейных и частных собраний Урала». Об этом сообщает ТАСС.

Проект стал крупнейшим в регионе из тех, что посвящены русскому авангарду, рассказал гендиректор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин. В город привезли более 200 работ, в том числе известных во всем мире.

Экспозиция состоит из нескольких разделов. В первом представлены направления, предшествующие радикализации художественного языка, содержащие в себе символизм, неоимпрессионизм, модерн. Во втором, основном, разделе находятся произведения художников авангарда всех его ведущих направлений.

Так, неопримитивизм представлен картинами Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Ольги Розановой. С «московскими сезаннистами» можно будет познакомиться благодаря работам Петра Кончаловского, Александра Куприна, Ильи Машкова, Роберта Фалька. Кубофутуризм ярко демонстрируют картины Надежды Удальцовой, Натана Певзнера, Веры Пестель, Любови Поповой и Петра Соколова. Посетители также смогут увидеть работу Василия Кандинского «Импровизация №217. Серый Овал» и картинку Казимира Малевича «Супрематизм».

В третьем разделе выставки расположены работы, относящиеся к 1920-1930-м годам — картины Митрофана Берингова, Павла Сурикова, Сергея Кольцова, Магдалины Вериго, Владимира Иконникова, Виктора Дубяго.

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    Сергей Истомин
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