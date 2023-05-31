Опубликовано видео разгрома российскими танкистами позиций ВСУ под Авдеевкой

НМ ДНР: российские танкисты на трофейном Т-64БВ ударили по позициям ВСУ под Авдеевкой

Видео: Telegram / nm_dnr

Российские танкисты на трофейном Т-64БВ ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой. Видео опубликовано в Telegram-канале Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР).

Как уточнили в ведомстве, на кадрах запечатлено, как экипажи танкового батальона 1-й Славянской бригады громят противника. Источник указал на слаженность работы российских военных. «Важно отметить, что применялся трофейный танк Т-64БВ, который теперь помогает освободить территории республики», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные начали использовать в зоне специальной военной операции (СВО) для прикрытия башни танка козырьки с динамической защитой «Контакт-1». Такой козырек, или «скворечник», представляет собой противокумулятивную решетку, которая приваривается к башне танка на четырех длинных направляющих. Он создает своего рода навес, прикрывающий верхнюю часть танка с более тонкой броней.