Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:22, 31 мая 2023Бывший СССР

Опубликовано видео разгрома российскими танкистами позиций ВСУ под Авдеевкой

НМ ДНР: российские танкисты на трофейном Т-64БВ ударили по позициям ВСУ под Авдеевкой

Видео: Telegram / nm_dnr

Российские танкисты на трофейном Т-64БВ ударили по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой. Видео опубликовано в Telegram-канале Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР).

Как уточнили в ведомстве, на кадрах запечатлено, как экипажи танкового батальона 1-й Славянской бригады громят противника. Источник указал на слаженность работы российских военных. «Важно отметить, что применялся трофейный танк Т-64БВ, который теперь помогает освободить территории республики», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные начали использовать в зоне специальной военной операции (СВО) для прикрытия башни танка козырьки с динамической защитой «Контакт-1». Такой козырек, или «скворечник», представляет собой противокумулятивную решетку, которая приваривается к башне танка на четырех длинных направляющих. Он создает своего рода навес, прикрывающий верхнюю часть танка с более тонкой броней.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Белгородской области после обстрела загорелся транспорт и пострадала женщина
    Россия и Белоруссия разработают лазерный модуль для уничтожения БЛА
    В России предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах
    В российском регионе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
    Опубликовано видео разгрома российскими танкистами позиций ВСУ под Авдеевкой
    «Бутерброд» из четырех подростков на электросамокате сняли на видео в Москве
    Прорвавшаяся через границу из Польши в Белоруссию россиянка раскрыла свои мотивы
    На Западе усомнились в эффективности истребителей для контрнаступления ВСУ
    Младшая сестра Кейт Мосс снялась топлес и показала видео фанатам
    Посол России заявил об игнорировании атаки дронов на Москву в США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.