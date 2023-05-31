Бывший премьер Украины допустил полный запрет празднования Дня Победы в стране

Экс-премьер Украины Азаров допустил полный запрет празднования Дня Победы в стране

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров допустил, что власти полностью запретят празднование Дня Победы 9 мая в стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремисткой и запрещена).

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект, устанавливающий 8 мая днем памяти и победы над нацизмом.

«Скорее всего, вслед за данным законом запретят любые праздничные мероприятия по поводу Великой отечественной войне 9 мая, как это сделали в Латвии под предлогом запрета на прославление тоталитаризма», — предположил Азаров.

Экс-премьер также назвал ошибкой перенос Дня Победы. По его словам, власти Украины официально отказываются от «наиболее впечатляющих побед своего народа».

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании 9 мая Днем Европы вместо Дня Победы. День Европы будет отмечаться ежегодно и будет посвящен историческому единству всех европейцев, уничтоживших нацизм.