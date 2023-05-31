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14:03, 31 мая 2023Наука и техника

Объяснена ключевая причина разнообразия рациона насекомых

Бактерии в рационе питания позволили выживать насекомым в условиях дефицита основной пищи

Фото: Sonika Agarwal / Unsplash

Ученые из Лундского университета объяснили ключевую причину разнообразия рациона насекомых. Оказалось, что все дело в бактериях, которые обеспечивают их питательными веществами, необходимыми для выживания и позволяющими им выживать в условиях дефицита основной пищи. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology and Evolution.

Известно, что насекомые — один из самых успешно приспособившихся видов на планете. Они также обладают крайне разнообразным рационом. Так, например, комары питаются кровью, а термиты древесиной. Однако до сих пор оставалось неясным, как они могли использовать такое разнообразие источников пищи.

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Специалисты обнаружили, что рацион всех насекомых объединяют бактерии. На модели долгоносиков удалось проследить, что бактерии обеспечивают насекомых витамином В — жизненно важным веществом, которое они не могут производить сами. Причем эти животные стали настолько зависимы от бактерий, что разработали новые органеллы для их размещения на собственном организме. В итоге питательные вещества, поступающие из бактерий, позволяют насекомым выживать при крайне несбалансированном рационе и использовать новые виды пищевых ресурсов.

Кроме того, была выдвинута гипотеза о влиянии бактерий на биоразнообразие насекомых, однако она не может быть однозначной. В некоторых семействах насекомых, характеризующихся специфическими диетами, такими как кровь, остановилось видовое разнообразие. Однако зачастую у питающихся растениями насекомых рацион оказался связан со значительным увеличением видов.

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    Елена Апазиди
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