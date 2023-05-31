Объяснена ключевая причина разнообразия рациона насекомых

Бактерии в рационе питания позволили выживать насекомым в условиях дефицита основной пищи

Ученые из Лундского университета объяснили ключевую причину разнообразия рациона насекомых. Оказалось, что все дело в бактериях, которые обеспечивают их питательными веществами, необходимыми для выживания и позволяющими им выживать в условиях дефицита основной пищи. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology and Evolution.

Известно, что насекомые — один из самых успешно приспособившихся видов на планете. Они также обладают крайне разнообразным рационом. Так, например, комары питаются кровью, а термиты древесиной. Однако до сих пор оставалось неясным, как они могли использовать такое разнообразие источников пищи.

Специалисты обнаружили, что рацион всех насекомых объединяют бактерии. На модели долгоносиков удалось проследить, что бактерии обеспечивают насекомых витамином В — жизненно важным веществом, которое они не могут производить сами. Причем эти животные стали настолько зависимы от бактерий, что разработали новые органеллы для их размещения на собственном организме. В итоге питательные вещества, поступающие из бактерий, позволяют насекомым выживать при крайне несбалансированном рационе и использовать новые виды пищевых ресурсов.

Кроме того, была выдвинута гипотеза о влиянии бактерий на биоразнообразие насекомых, однако она не может быть однозначной. В некоторых семействах насекомых, характеризующихся специфическими диетами, такими как кровь, остановилось видовое разнообразие. Однако зачастую у питающихся растениями насекомых рацион оказался связан со значительным увеличением видов.