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13:42, 31 мая 2023Бывший СССР

Белорусские пограничники попытались переманить украинских коллег борщом

Белорусские пограничники попытались переманить коллег с Украины с помощью борща

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Белорусские пограничники попытались переманить своих украинских коллег на границе с помощью борща. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Отмечается, что для этого сотрудники Государственного погранкомитета Белоруссии включили на кордоне аудиозапись, на которой женский голос рассказывает о схожести украинского и белорусского борщей, называя их «борщами-соседями и борщами-родственниками».

«Когда вам не из чего готовить борщ — переходите на нашу сторону, ведь белорусский и украинский борщ имеют много общего, а в европейской кухне ничего подобного нет», — утверждается в аудиозаписи.

В январе сообщалось, что с февраля 2022 года борщ на Украине подорожал более чем на 21 процент. За это время стоимость порции супа на четырех человек выросла с 81,84 до 99,2 гривны.

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    Георгий Нестеров
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