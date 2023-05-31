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16:13, 31 мая 2023Экономика

Названы самые неприятные качества руководителей

SuperJob: самым раздражающим качеством начальства названа вспыльчивость

Фото: Unsplash

Только треть россиян сообщили, что их ничего не раздражает в непосредственных руководителях. Это показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Самым неприятным качеством начальства сотрудники назвали вспыльчивость, особенно если она проявляется в крике и агрессии на подчиненных — ее упомянули семь процентов респондентов. Четыре процента работников недовольны некомпетентностью вышестоящего руководства, а такие привычки, как прокрастинация, отсутствие дисциплины, обесценивание и усложнение работы, неприятие мнения подчиненных и ложь не устраивают по три процента россиян.

Негативно относятся работники и к хамству, высокомерию и безразличию (по два процента). По одному проценту опрошенных рассказали, что им не нравятся привычка звонить и писать сообщения после окончания рабочего дня, жадность, фаворитизм и игнорирование.

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Ничего не раздражает в своем руководителе 31 процент респондентов. В целом женщины более терпимы к недостаткам начальства (36 процентов против 27 процентов у мужчин), но при этом в два разе реже готовы мириться со вспыльчивостью, ленью и отсутствием дисциплины со стороны босса, чем мужчины.

Опрос портала проходил с 16 по 30 мая. В нем участвовали 1600 экономически активных россиян из 364 населенных пунктов всех округов страны, имеющих постоянную работу и руководство.

Ранее сообщалось, что главным источником стресса на работе для россиян стало плохое отношение начальства к подчиненным — об этом заявили 15 процентов опрошенных.

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