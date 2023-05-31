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13:25, 31 мая 2023Экономика

Уехавшим за границу удаленщикам призвали запретить платить налоги в России

Депутат Госдумы Арефьев предложил лишить удаленщиков права работать в России

Фото: Danila Hamsterman / Unsplash

Уехавших из страны граждан, которые продолжают удаленно работать в России, необходимо лишить такого права. В частности, с помощью запрета на уплату налогов любого размера в случае утраты налогового резидентства страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по экономике Алексей Арефьев.

Ранее в Госдуму внесли проект об НДФЛ в 13-15 процентов для удаленщиков, уехавших из России. Предполагается, что данная налоговая ставка должна сохраняться за ними даже в случае утраты статуса налогового резидента. Об этом сообщает Интерфакс.

«В этом вопросе я являюсь сторонником радикальных мер, — сказал политик. — Все, кто убежал из страны, должны прекратить отношения с нашим государством. Мы не нуждаемся в их налогах. У нас есть безработные люди, которые с радостью займут место уехавших. Раз уехали, пускай работают там, куда убежали, в том государстве».

Арефьев заключил, что уехавших из страны удаленщиков необходимо лишить права платить налоги и работать в России.

Ранее стало известно, что Минфин предложил оставить ставку НДФЛ для уехавших и работающих за рубежом россиян на уровне 13 процентов (или 15 процентов с доходов, которые превышают 5 миллионов рублей в год). Мера касается сотрудников, работающих с российскими организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ (гражданско-правового характера).

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    Варвара Кошечкина
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