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15:16, 31 мая 2023Бывший СССР

Украинская беженка продавала своих детей педофилам в Польше

Wyborcza: украинскую беженку в польском суде обвинили в передаче приемных детей педофилам

Фото: Jaap Arriens / Globallookpress.com

В передаче своих приемных детей педофилам суд в Познани обвинил украинскую беженку, сообщает польская газета Wyborcza.

Теперь украинке Светлане, чья фамилия не называется, грозит до 15 лет лишения свободы. В обвинительном заключении указывается, что она издевалась над несовершеннолетними и передавала их педофилам за деньги.

«Мы будем добиваться сурового наказания. Единственными смягчающими обстоятельствами являются несудимость обвиняемой и частичное признание вины», — сказал газете представитель прокуратуры Лукаш Вавжиняк.

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Светлана приехала в Польшу в марте 2022 года вместе с приемными детьми. В родной стране она была их законной опекуншей, управляя семейным детским домом. Теперь ее ждет суд.

Ранее в польском городе Легница мужчина напал на трех украинских беженок. Злоумышленник нанес смертельные ранения 37-летней женщине, ударил ножом ее 14-летнюю дочь и еще одну квартирантку. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.

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    Алевтина Запольская
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