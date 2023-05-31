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01:04, 31 мая 2023Россия

В ФНС ответили на вопрос о налогообложении блогеров

В ФНС завили, что имеют самые разные списки налогообложения, включая перечень блогеров
Даниил Егоров

Даниил Егоров . Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров ответил на вопрос о налогообложении блогеров и существовании перечня тех, кого планируется проверить на предмет неуплаты налогов. Его слова приводит ТАСС.

Руководитель ведомства отметил, что имеются самые разные списки, включая блогеров, юридических лиц, а также банковские.

«У нас и список блогеров есть, и каких списков у нас только нет. И рестораторов списки есть тоже», — заявил Егоров.

Ранее стало известно, что сенаторы предложили правительству России рассмотреть вопрос о введении налогообложения для физических лиц и организаций за деятельность в интернете, в том числе блогерскую.

До этого глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин пообещал, что ведомство проведет новые проверки в отношении популярных российских блогеров о неуплате ими налогов по запросам ФНС.

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    Марина Совина
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