В ФНС ответили на вопрос о налогообложении блогеров
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров ответил на вопрос о налогообложении блогеров и существовании перечня тех, кого планируется проверить на предмет неуплаты налогов. Его слова приводит ТАСС.
Руководитель ведомства отметил, что имеются самые разные списки, включая блогеров, юридических лиц, а также банковские.
«У нас и список блогеров есть, и каких списков у нас только нет. И рестораторов списки есть тоже», — заявил Егоров.
Ранее стало известно, что сенаторы предложили правительству России рассмотреть вопрос о введении налогообложения для физических лиц и организаций за деятельность в интернете, в том числе блогерскую.
До этого глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин пообещал, что ведомство проведет новые проверки в отношении популярных российских блогеров о неуплате ими налогов по запросам ФНС.