Страна.ua: СБУ предъявила обвинения трем блогерам за съемку работы ПВО при обстрелах Киева

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения трем блогерам за съемку работы системы противовоздушной обороны (ПВО) во время обстрелов Киева 16 мая. Об этом сообщает издание Страна.ua.

Подозрения коснулись трех блогеров: Чернецкой Инны Эдуардовны, Семенченко Дарьи Андреевны и

Дидовец Ольги Владимировны. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Спецслужбы вменяют девушкам совершение преступления по части 2 статьи 114-2 (несанкционированное распространение информации о работе Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Киеве полиция задержала девять человек из-за съемки работы ПВО. Задержанными оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. «Своими действиями они могли раскрыть специфику работы ПВО», — сообщили в национальной полиции столицы.