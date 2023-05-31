В Киеве задержали девять человек за съемку работы ПВО

Полиция Киева задержала девять человек за съемку работы ПВО и передала их СБУ

В Киеве полиция задержала девять человек из-за съемки работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом правоохранители сообщили на странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремисткой и запрещена).

Задержанными оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. «Своими действиями они могли раскрыть специфику работы ПВО», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции провели с киевлянами разъяснительные беседы и передали их Службе безопасности Украины (СБУ) для выяснения обстоятельств.

Ранее стало известно, что сотрудники СБУ пришли с обысками к украинской певице Инне Вороновой, которую также уличили в съемке работы ПВО. Ей вручили подозрение и сообщили, что скоро состоится суд по избранию меры пресечения.