СБУ пришла с обысками к снимавшей работу системы ПВО украинской певице

«Политика страны»: СБУ пришла с обысками к певице Вороновой, снимавшей работу ПВО в Киеве

К украинской певице Инне Вороновой с обысками пришла Служба безопасности Украины (СБУ), сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на источник в окружении артистки. Ранее Воронова опубликовала кадры работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве.

«Видимо, извинений на камеру было недостаточно. Обыск проводила СБУ. Ей вручили подозрение, скоро будет суд по мере пресечения», — рассказал источник издания.

Ранее Воронову, снявшую видео работы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в Киеве, заставили извиниться. В опубликованном видео она попросила прощения у украинского народа, назвав свой поступок необдуманным.