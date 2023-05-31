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14:46, 31 мая 2023Экономика

Цена нефти обвалилась

Цена нефти Brent обвалилась ниже $72 за баррель

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Во время торгов 31 мая цена нефти эталонной марки Brent обвалилась до 72 долларов за баррель. Это произошло впервые с 4 мая, свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость фьючерса с поставкой в июле к середине дня составила 71,8 доллара и потеряла 2,3 процента. Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 2,4 процента, до 67,83 доллара за баррель.

Brent от TradingView

Сейчас нефть продолжает самое большое снижение за четыре недели, поскольку более слабые, чем ожидалось, экономические данные из Китая усилили опасения по поводу снижения спроса. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая в мае составил 48,8 пункта против 49,2 пункта в предыдущем месяце. При этом, аналитики ждали роста до 51,4.

Еще один фактор снижения цен — опасения, что ОПЕК+ на ближайшей встрече может не объявить о дополнительном сокращении добычи в июне. Есть и иные факторы. Так, в разговоре с РБК эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов назвал негативным фактором неопределенность относительно ситуации с потолком госдолга США. Принципиальное соглашение по повышению лимита заимствований достигнуто, однако в дальнейшем некоторые конгрессмены из Республиканской партии выступили против сделки.

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    Платон Щукин
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