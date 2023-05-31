Цена нефти обвалилась

Цена нефти Brent обвалилась ниже $72 за баррель

Во время торгов 31 мая цена нефти эталонной марки Brent обвалилась до 72 долларов за баррель. Это произошло впервые с 4 мая, свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость фьючерса с поставкой в июле к середине дня составила 71,8 доллара и потеряла 2,3 процента. Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 2,4 процента, до 67,83 доллара за баррель.

Сейчас нефть продолжает самое большое снижение за четыре недели, поскольку более слабые, чем ожидалось, экономические данные из Китая усилили опасения по поводу снижения спроса. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая в мае составил 48,8 пункта против 49,2 пункта в предыдущем месяце. При этом, аналитики ждали роста до 51,4.

Еще один фактор снижения цен — опасения, что ОПЕК+ на ближайшей встрече может не объявить о дополнительном сокращении добычи в июне. Есть и иные факторы. Так, в разговоре с РБК эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов назвал негативным фактором неопределенность относительно ситуации с потолком госдолга США. Принципиальное соглашение по повышению лимита заимствований достигнуто, однако в дальнейшем некоторые конгрессмены из Республиканской партии выступили против сделки.