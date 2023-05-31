Дрон британского производства Malloy впервые сбили над Россией

Shot: дрон британского производства Malloy впервые сбили на территории Курской области

Дрон британского производства Malloy Aeronautics T150 впервые сбили над Россией. По данным Telegram-канала Shot, произошло это на территории Курской области, граничащей с Украиной.

Данный беспилотник до этого применяли только на передовой. Великобритания официально передавала Украине Malloy Aeronautics T150 для того, чтобы он доставлял грузы бойцам.