Россияне отказались жить в бывших заводах и электростанциях

Большинство россиян оказались не готовы переезжать в здания бывших заводов

Большинство россиян положительно относятся к реконструкции старых зданий и промзон вроде бывших заводов или электростанций, однако не готовы были бы там жить. К такому выводу пришли исследователи с факультета городского и регионального развития Высшей школы экономики, пишет «Российская газета».

Участники исследования считают, что в перестроенных комплексах могут располагаться, например, учреждения образования (этот вариант отметили 34 процента опрошенных), здравоохранения (33 процента) и культуры (в частности, музеи, библиотеки). Использование их в первую очередь для жилья отметили только 9 процентов респондентов.

Если говорить о возможности проживать в подобных зданиях, то большинство (63 процента) допускают для себя возможность жить в бывших административных строениях. Наименьшее количество желающих жить в бывших электростанциях (полностью исключают такой вариант 81 процент опрошенных) и в зданиях заводов тяжелой промышленности (против выступили 80 процентов). В бывшие больницы, склады, военные здания и фабрики легкой промышленности готовы переехать от 26 до 36 процентов участников опроса.