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23:00, 31 мая 2023Россия

Новые правила ипотеки и выпуска автомобилей: что изменится в России с 1 июня?

В России упростят процедуру отказа от сбора биометрии и ужесточат требования к автомобилям
СюжетДетские пособия:
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

С 1 июня в России произойдет ряд важных изменений в законах и других нормативных документах, которые отразятся на жизни миллионов людей. Это упрощение процедуры отказа от сбора биометрии, изменение графика социальных выплат, а также ужесточение требований к выпускаемым в стране и ввозимым из-за рубежа автомобилям. Главные изменения собрала «Лента.ру».

Минимальный взнос по ипотеке вырастет вдвое

Центробанк сообщил, что с 1 июня размер минимального взноса по ипотеке в России вырастет с 10 до 20 процентов. Малый размер первоначального взноса не устраивает регулятора, так как это приводит к росту числа высокорискованных кредитов.

Технические требования к выпускаемым и ввозимым автомобилям ужесточат

С 1 июня ужесточили технические требования к выпускаемым в стране и импортируемым из-за рубежа автомобилям. Так, все произведенные в России машины теперь должны соответствовать экологическому стандарту не ниже Евро-2.

Кроме того, запрещен упрощенный импорт из дружественных стран. Это значит, что на все ввозимые машины снова должны устанавливаться устройства вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС».

Изменится график социальных выплат

В июне изменится график получения мер соцподдержки. СФР назначил пятое число каждого месяца единым днем ежемесячной выплаты из средств материнского капитала на ребенка до трех лет.

Другие виды детских выплат будут осуществляться в свою единую дату — третьего числа каждого месяца. К ним относятся единое пособие (детям до 17 лет и беременным женщинам), пособие по уходу за детьми до полутора лет неработающим гражданам и пособие до трех лет на третьего ребенка.

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Возобновят прием заявлений на биометрические загранпаспорта

В России с 1 июня возобновят прием заявлений на получение биометрических загранпаспортов. Подать документы на выдачу десятилетнего документа можно в территориальный орган МВД, в МФЦ, либо через портал «Госуслуги».

Отказаться от сбора и размещения биометрии теперь можно в МФЦ

Россиянам с 1 июня разрешили подавать в МФЦ заявление об отказе от сбора и размещения биометрических персональных данных. Его в течение одного дня переправят оператору Единой биометрической системы (ЕБС). Новый порядок также предусматривает процедуру отзыва ранее представленного отказа.

Любые вейпы теперь разрешат покупать только с 18 лет

С 1 июня вступает в силу закон, запрещающий продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции на ярмарках, выставках, с помощью автоматов и дистанционно. Помимо этого, в магазинах теперь нельзя открыто демонстрировать вейпы и кальяны. При этом, купить вейпы, даже если те не содержат никотина, можно только с 18 лет.

Появятся новые требования к зубным щеткам

С 1 июня начнет действовать ГОСТ 6388-2022, содержащий требования к качеству зубных щеток. Он предполагает, что их щетина должна быть прямой и без заусенцев, при этом наличие незакрепленного волокна считается недопустимым. Модели зубных щеток для взрослых должны иметь 27-55 кустов высотой 9-15 миллиметров, для детей — 17-37 кустов высотой 8-13 миллиметров.

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    Игорь Дмитров
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