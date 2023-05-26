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16:39, 26 мая 2023Путешествия

МВД России подтвердило возобновление выдачи биометрических загранпаспортов

МВД: с 1 июня в России возобновят прием заявлений на биометрические загранпаспорта

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России с 1 июня 2023 года возобновят прием заявлений на получение биометрических загранпаспортов нового поколения. Это подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, граждане страны могут подать документы на выдачу десятилетнего паспорта в территориальный орган министерства внутренних дел, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Со 2 февраля в России перестали оформлять биометрические загранпаспорта сроком на десять лет. Работа по оформлению данных документов на портале государственных и муниципальных услуг временно остановлена.

Ранее руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт сравнила силу десятилетних биометрических и пятилетних загранпаспортов и назвала мнение об их неравенстве мифом. По ее словам, оба паспорта имеют равную силу как документ, удостоверяющий личность гражданина России за ее пределами.

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Зарина Дзагоева
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