МВД России подтвердило возобновление выдачи биометрических загранпаспортов

МВД: с 1 июня в России возобновят прием заявлений на биометрические загранпаспорта

В России с 1 июня 2023 года возобновят прием заявлений на получение биометрических загранпаспортов нового поколения. Это подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, граждане страны могут подать документы на выдачу десятилетнего паспорта в территориальный орган министерства внутренних дел, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Со 2 февраля в России перестали оформлять биометрические загранпаспорта сроком на десять лет. Работа по оформлению данных документов на портале государственных и муниципальных услуг временно остановлена.

Ранее руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт сравнила силу десятилетних биометрических и пятилетних загранпаспортов и назвала мнение об их неравенстве мифом. По ее словам, оба паспорта имеют равную силу как документ, удостоверяющий личность гражданина России за ее пределами.