Эксперты сравнили силу пятилетних и десятилетних загранпаспортов

TourDom: пятилетний и десятилетний загранпаспорта имеют равную силу

Эксперты сравнили силу десятилетних биометрических и пятилетних загранпаспортов и назвали мнение об их неравенстве мифом. Об этом пишет портал TourDom.

Так, руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт рассказала изданию, что оба паспорта имеют равную силу как документ, удостоверяющий личность гражданина России за ее пределами. «Пока в консульствах принимают все типы проездных документов», — добавила она.

Специалист также сообщила, что в настоящее время на пунктах пересечения границ стали чаще проверять именно личность путешественников. «Разница между документами в том, что биометрический паспорт позволяет это сделать в считаные минуты и максимально упрощает процесс», — заявила Эрфурт.

В свою очередь, руководитель туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин подчеркнул, что в случае, если срок действия паспорта подходит к концу, то надеяться на долгосрочную визу россиянам не стоит. «Виза будет на период, не перекрывающий срок действия паспорта», — пояснил он.

Ранее в феврале стало известно, что в России перестали принимать заявления на загранпаспорта нового образца сроком на десять лет. Работа по оформлению данных документов на портале Госуслуг временно остановлена.