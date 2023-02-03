Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:39, 3 февраля 2023Путешествия

Эксперты сравнили силу пятилетних и десятилетних загранпаспортов

TourDom: пятилетний и десятилетний загранпаспорта имеют равную силу
СюжетВизы в Европу:

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Эксперты сравнили силу десятилетних биометрических и пятилетних загранпаспортов и назвали мнение об их неравенстве мифом. Об этом пишет портал TourDom.

Так, руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт рассказала изданию, что оба паспорта имеют равную силу как документ, удостоверяющий личность гражданина России за ее пределами. «Пока в консульствах принимают все типы проездных документов», — добавила она.

Материалы по теме:
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

Специалист также сообщила, что в настоящее время на пунктах пересечения границ стали чаще проверять именно личность путешественников. «Разница между документами в том, что биометрический паспорт позволяет это сделать в считаные минуты и максимально упрощает процесс», — заявила Эрфурт.

В свою очередь, руководитель туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин подчеркнул, что в случае, если срок действия паспорта подходит к концу, то надеяться на долгосрочную визу россиянам не стоит. «Виза будет на период, не перекрывающий срок действия паспорта», — пояснил он.

Ранее в феврале стало известно, что в России перестали принимать заявления на загранпаспорта нового образца сроком на десять лет. Работа по оформлению данных документов на портале Госуслуг временно остановлена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Умер модельер Пако Рабан
Звезда «Мандалорца» рассказал о влиянии снотворного на кастинг в The Last of Us
Нападение бульдога на детей в Подмосковье попало на видео
В столице Казахстана задержали мужчину с пистолетом и гранатой
Задержанного администратора канала «Новый век» назвали совладельцем «ВЧК-ОГПУ»
Кличко пожаловался на очень медленные поставки танков
В российском городе на 10-летнюю девочку рухнула глыба льда
Крупнейшая авиакомпания Европы запретила пилотам фотографироваться для соцсетей
Отбывавший наказание за педофилию певец Гари Глиттер вышел из тюрьмы
В Крыму рассказали о судьбе национализированного имущества украинских олигархов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.