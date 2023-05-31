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07:06, 31 мая 2023Россия

ВСУ заподозрили в отказе от реализации контрнаступления

Аналитик Матвийчук: ВСУ отказались от контрнаступления из-за нехватки западных вооружений

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военный аналитик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями» поделился подозрениями о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли отказаться от реализации планируемого контрнаступления в связи с нехваткой западных вооружений.

«Нет ни огневого, ни воздушного превосходства. Я думаю, Украина будет и дальше просить о новых поставках и дополнительном финансировании, а в контрнаступление не пойдет», — заявил он.

Эксперт уточнил, что партнеры Киева передали ему лишь 60 танков и 20 единиц ствольной артиллерии, отказавшись поставлять боевую авиацию. Этого, по его словам, недостаточно для того, чтобы вести наступление против российских военных.

Ранее снайпер группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Юг» заявил, что у солдат ВСУ иногда отсутствует инстинкт самосохранения. Он подчеркнул, что в ряде случаев украинские бойцы выходили без оружия, брони, экипировки и просто шли.

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    Марина Совина
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