РИА Новости: снайпер группировки «Юг» заявил о странностях в поведении бойцов ВСУ

Снайпер группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Юг» заявил, что у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) иногда отсутствует инстинкт самосохранения. Об этом пишет РИА Новости.

Снайпер заявил о странностях в поведении бойцов ВСУ и рассказал, что были случаи, когда солдаты выходили без оружия, брони, экипировки и просто шли. «Это выглядело очень отчаянно. Либо они принимают что-то определенное», — отметил российский военный. По его мнению, «так быть не должно».

Ранее заместитель главы Совета безопасности (Совбеза) России Александр Гребенкин заявил, что употребление запрещенных веществ считается нормой среди солдат ВСУ. По его словам, на Украине более 15 лет практикуется метадоновая заместительная терапия, которая считается заменой одной наркотической зависимости на другую.