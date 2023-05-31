Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:54, 31 мая 2023Среда обитания

Известную авиакомпанию обвинили во вранье

Авиакомпанию Delta обвинили во вранье из-за заявлений о вкладе в решение проблемы климата

Фото: Mike Segar / Reuters

На известную американскую авиакомпанию Delta Airlines подали в суд и обвинили во вранье из-за ее заявлений о вкладе в решение проблемы изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.

К компании подали коллективный иск, который связан с заявлениями Delta о ее достижении углеродной нейтральности и мерах по снижению вредных выбросов. Так, компания объявила об амбициозных планах в феврале 2020 года, когда пообещала выделить миллиард долларов на сокращение своих выбросов. Вскоре в Delta начали заявлять, что стали первой в мире авиакомпанией с нулевым выбросом углерода, однако на самом деле это было не так.

Материалы по теме:
Вкус вина по всему миру меняется до неузнаваемости. Как в этом виновато глобальное потепление?
Вкус вина по всему миру меняется до неузнаваемости.Как в этом виновато глобальное потепление?
27 мая 2023
Миллионы людей хотят отказаться от мяса ради экологии. Почему замена говядины нанесет еще больший урон планете?
Миллионы людей хотят отказаться от мяса ради экологии.Почему замена говядины нанесет еще больший урон планете?
15 мая 2023

Подобные заявления посчитали ложными. Юристы потребовали от компании отказаться от таких высказываний и раскрыть масштаб загрязнений, причиной которого становится их бизнес. «Выражение об углеродной нейтральности — такое провокационное. Когда компании говорят: "не беспокойтесь о наших выбросах, они отсортированы", они демонстрируют самоуспокоенность. Они позволяют потребителям платить за то, чтобы чувствовать себя лучше и не беспокоиться о последствиях своего потребления. Но это противоречит реальности. Это не то, за что вы можете заплатить», — заявил юрист Крикор Куюмджян.

Ранее экологические организации подали в суд на высший орган исполнительной власти Евросоюза (ЕС) Европейскую комиссию (ЕК). Поводом для исков стало решение ведомства включить газ и атомную энергию в руководство по зеленым инвестициям.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Оперштаб раскрыл детали второй за сутки атаки дрона на нефтезавод на Кубани
    Россиянам назвали способную спасти жизнь привычку
    Раскрыты подробности ракетного удара ВКС России по ГУР Украины
    Звезда «Пищеблока» Равшана Куркова родила второго ребенка
    Под Петербургом в жилом доме произошел взрыв газа
    Известную авиакомпанию обвинили во вранье
    Половина работодателей в России решили повысить зарплаты
    Влияние поставок F-16 на решение Турции по Швеции в НАТО оценили
    В Киеве задержали девять человек за съемку работы ПВО
    Стало известно об участии сербов в побеге сына экс-губернатора Усса из Италии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.