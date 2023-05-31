Известную авиакомпанию обвинили во вранье

Авиакомпанию Delta обвинили во вранье из-за заявлений о вкладе в решение проблемы климата

На известную американскую авиакомпанию Delta Airlines подали в суд и обвинили во вранье из-за ее заявлений о вкладе в решение проблемы изменения климата. Об этом сообщает The Guardian.

К компании подали коллективный иск, который связан с заявлениями Delta о ее достижении углеродной нейтральности и мерах по снижению вредных выбросов. Так, компания объявила об амбициозных планах в феврале 2020 года, когда пообещала выделить миллиард долларов на сокращение своих выбросов. Вскоре в Delta начали заявлять, что стали первой в мире авиакомпанией с нулевым выбросом углерода, однако на самом деле это было не так.

Подобные заявления посчитали ложными. Юристы потребовали от компании отказаться от таких высказываний и раскрыть масштаб загрязнений, причиной которого становится их бизнес. «Выражение об углеродной нейтральности — такое провокационное. Когда компании говорят: "не беспокойтесь о наших выбросах, они отсортированы", они демонстрируют самоуспокоенность. Они позволяют потребителям платить за то, чтобы чувствовать себя лучше и не беспокоиться о последствиях своего потребления. Но это противоречит реальности. Это не то, за что вы можете заплатить», — заявил юрист Крикор Куюмджян.

Ранее экологические организации подали в суд на высший орган исполнительной власти Евросоюза (ЕС) Европейскую комиссию (ЕК). Поводом для исков стало решение ведомства включить газ и атомную энергию в руководство по зеленым инвестициям.