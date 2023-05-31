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03:15, 1 июня 2023Среда обитания

Квартиру известной писательницы продадут со скидкой

Квартиру писательницы Джоан Дидион в Нью-Йорке продадут со скидкой в миллион долларов
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Kathy Willens / AP

Бывшую квартиру известной писательницы Джоан Дидион в Нью-Йорке выставили на продажу. Объект можно приобрести за 6,5 миллиона долларов (530 миллионов рублей), передает New York Post.

Жилье продадут со скидкой в миллион долларов — по данным издания, в январе недвижимость появилась на рынке по цене 7,5 миллиона долларов. Квартира располагается в жилом здании в Верхнем Ист-Сайде. Дидион приобрела ее вместе со своей дочерью Кинтана Ру Данн в 1988 году.

Внутри жилья четыре спальни и четыре ванные комнаты. Их дополняют просторная гостиная с камином, библиотека, прачечная и кухня с баром. Интерьер отличается наличием широких окон, деревянных полов и широких коридоров. В квартиру можно попасть с частного лифта. Все жильцы дома имеют доступ к спортзалу и велосипедной парковке.

Ранее в мае в Нью-Йорке выставили на продажу квартиру, которой в прошлом владел американский актер Николас Кейдж. За объект попросили 15,5 миллиона долларов, при этом в 2022 году жилье оценивалось в 16,5 миллиона долларов.

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    Александра Качан
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