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07:18, 31 мая 2023Россия

В российском жилом доме произошел взрыв газа

В многоквартирном доме Ростова-на-Дону произошел взрыв газа, один человек пострадал

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Ростове-на-Дону в многоквартирном доме взорвался газовый баллон. Об этом сообщили в управлении МЧС по Ростовской области, передает РИА Новости.

По информации министерства, газ взорвался в трехэтажном доме в переулке Гельца. Это произошло во время установки натяжного потолка, сообщили в МЧС, добавив, что пострадал мужчина 25 лет.

Взрыв не повредил соседние квартиры, сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали пожар. Как сообщает РЕН ТВ, пострадавший россиянин после взрыва выбежал из подъезда, его одежда горела.

Ранее в многоэтажном доме Краснодара произошел взрыв газа. Пострадал один человек, его доставили с ожогами в краевую больницу. В пункт временного размещения отправили жителей квартир, которые попали в зону разрушений

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    Анастасия Шейкина
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