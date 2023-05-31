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14:53, 31 мая 2023Наука и техника

В США рассказали о редкой версии российского «Града»

The Drive: Севастопольскую бухту охраняет бомбометный комплекс «Дамба»

Фото: Минобороны России

На опубликованных Военно-морским флотом (ВМФ) России фотографиях корабля «Иван Хурс» в Севастопольской бухте заметили редкую версию российской реактивной системы залпового огня, созданную на базе РСЗО «Град». На снимке изображен реактивный бомбометный комплекс ДП-62 «Дамба», пишет американское издание The Drive.

Отмечается, что похожую на боевую машину БМ-21 «Град» установку разместили на волнорезе в Севастопольской бухте. Издание подчеркивает, что стандартная РСЗО может лишь частично улучшить защиту от надводных беспилотников.

«Ограниченная полезность стандартной БМ-21, вместе с остальным специфическим контекстом здесь, повышает явную вероятность того, что машина, показанная на снимке, опубликованном Черноморским флотом, на самом деле является вариантом БМ-21ПД, предназначенным специально для обороны портов», — пишет издание.

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Боевая машина БМ-21ПД, транспортная машина 95ТМ и неуправляемые реактивные снаряды ПРС-60 входят в состав комплекса ДП-62 «Дамба». Эта версия отличается от стандартного «Града» уменьшенной до пяти километров дальностью стрельбы и ракетами с боевой частью, похожей на небольшую глубинную бомбу. ПРС-60 способен поражать сверхмалые подлодки и подводных диверсантов.

В марте глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что надводные беспилотники Вооруженных сил Украины, которыми хотели атаковать объекты в Севастополе, были уничтожены.

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    Даниил Иринин
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