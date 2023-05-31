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18:41, 31 мая 2023Бывший СССР

Почти треть опрошенных украинцев стала больше выпивать с начала СВО

Опрос УИБ: 28 процентов опрошенных украинцев стали больше выпивать с начала СВО

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Почти треть опрошенных украинцев стала больше выпивать с начала российской специальной военной операции (СВО). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Украинским институтом будущего (УИБ), сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Согласно опросу, 28 процентов респондентов увеличили употребление спиртных напитков после 24 февраля 2022 года. Всего об употреблении алкоголя заявили 82 процента опрошенных.

Ранее «Страна.ua» сообщало, что украинские военные стали чаще выпивать прямо на службе. Об этом свидетельствует увеличившееся число соответствующих обвинительных приговоров в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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    Алевтина Запольская
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