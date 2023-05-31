На Западе заявили о развенчании европейского мифа переизбранием Эрдогана

Telegraph: переизбрание Эрдогана развенчало миф о геополитическом влиянии Евросоюза

Переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана президентом Турции развенчало европейский миф о геополитическом влиянии Европейского союза, об этом заявил обозреватель Telegraph Кон Кафлин.

«Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции низвергла малейшие претензии Европейского Союза на роль мировой сверхдержавы», — подчеркнул журналист.

Он напомнил, что еще недавно Евросоюз «уговаривал» Турцию вступить в политический блок, однако переизбрание турецкого лидера вряд ли позволит убедить Анкару налаживать более тесное сотрудничество с Европой.

Кафлин заключил, что новый президентский срок Эрдогана является серьезным вызовом для Брюсселя и подрывает роль его мягкой силы, которую ЕС считает равнозначной американской или китайской.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, набравший свыше 52 процентов. В ходе обращения к сторонникам политик заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной.

