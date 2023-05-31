Собчак назвала спорной обложку иностранного Vogue с российской моделью Сашей Лусс

Телеведущая Ксения Собчак оценила обложку иностранного Vogue с российской моделью Сашей Лусс. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Известно, что 30-летняя манекенщица снялась для арабской версии указанного журнала. На размещенном снимке она предстала с заведенными за голову руками, позируя в сиреневом платье с длинными прозрачными рукавами, украшенном аппликацией в виде цветов лаванды. При этом глаза девушки подчеркивала фиолетовая подводка, а ее распущенные волосы с чрезмерным объемом у корней были зачесаны назад.

В свою очередь, Собчак назвала данную работу неоднозначной. «Обложка спорная, на мой взгляд. Этот начес и дизайн платья... Но, видимо, рынок и аудитория воспринимают подобное», — заявила ведущая.

Ранее певица и композитор Рита Дакота ответила на критику российской телеведущей Ксении Собчак по поводу своего свадебного наряда, в качестве которого она выбрала спортивный костюм. «Всем, кто переживает вместе с Ксенией Анатольевной, скажу: вы не переживайте, платье случится летом у моря на небольшой вечеринке для друзей», — рассказала она.