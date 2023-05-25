Дакота ответила Собчак на критику своего свадебного наряда

Дакота ответила Собчак, что свадебное платье будет летом на вечеринке для друзей

Певица и композитор Рита Дакота ответила на критику российской телеведущей Ксении Собчак по поводу своего свадебного наряда. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

По словам артистки, она и ее избранник Федор Белогай решили отказаться от традиционных нарядов и после росписи в МФЦ поехать ремонтировать детский дом. «Всем, кто переживает вместе с Ксенией Анатольевной, скажу: вы не переживайте, платье случится летом у моря на небольшой вечеринке для друзей», — рассказала она.

При этом исполнительница отметила, что платье будет не совсем модным. «Может, и не в сильно модное и "лаконичное", я не гуру в этом, но, вероятнее всего, белое. А вообще я всегда в таком виде в МФЦ хожу», — высказалась знаменитость.

Известно, что Дакота и ее избранник Федор Белогай надели на регистрацию брака спортивные костюмы черного и зеленого цветов, кроссовки и очки. В связи с этим Собчак предположила, что стиль указанных нарядов является неактуальным для данного мероприятия.

Накануне Дакота раскрыла подробности своей свадьбы. Она заявила, что решила отказаться от пышной церемонии в пользу «скромного ужина для родителей на пять человек».

