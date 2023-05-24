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16:44, 24 мая 2023Ценности

Собчак оценила образ пришедшей на свою свадьбу в спортивном костюме Риты Дакоты

Собчак оценила образ Дакоты в спортивном костюме на свадьбе фразой «есть достойные платья»

Скриншот: @ritadakota

Российская телеведущая Ксения Собчак оценила образ пришедшей на собственную свадьбу в спортивной одежде певицы и композитора Риты Дакоты фразой «есть достойные платья». Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Известно, что исполнительница и ее избранник Федор Белогай надели на регистрацию брака спортивные костюмы черного и зеленого цветов, кроссовки и очки. Кроме того, влюбленные приехали на роспись на самокатах.

В свою очередь, Собчак поздравила пару со значимым событием, однако предположила, что стиль указанных нарядов является неактуальным для данного мероприятия. «Мне одной казалось, что все эти свадьбы в "джинсах-майках" уже нас, слава богу, покинули? Сейчас есть очень достойные лаконичные варианты платьев (да даже брючных костюмов), если не хочется быть тортом», — заявила ведущая.

Накануне Дакота раскрыла подробности своей свадьбы. Она заявила, что решила отказаться от пышной церемонии в пользу «скромного ужина для родителей на пять человек».

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Карина Черных
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