Мужчина застрелил главу дагестанского села и вызвал полицию

В Дагестане застрелили 62-летнего главу села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова

В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве 62-летнего главы села Рубас Дербентского района республики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Мужчина сам вызвал полицию после совершения преступления и сдался. Он признал вину.

На допросе 58-летний задержанный заявил, что мотивом убийства стал давний конфликт из-за недвижимости. В МВД республики предоставили оперативное видео с места убийства и признание стрелявшего.

На кадрах видна улица, лежит прикрытое простыней тело, рядом стоят автомобили экстренных служб.

«Он мои дома продал и сделал меня бомжом», — сказал подозреваемый полицейским.

Преступление произошло в 12:00 по местному времени возле дома главы села. Погибшего звали Гаджикурбан Байрамбегов, уточняет РИА Новости.