В Курской области опровергли сообщения о прорыве диверсионной группы

Курские власти опровергли информацию о прорыве диверсионной группы в Кореневский район

Правительство Курской области в Telegram-канале опровергло сообщения о прорыве диверсионной группы в Кореневский район и об объявлении плана «Перехват».

Соответствующую информацию, судя по скриншоту фейкового сообщения, рассылали людям от имени ФСБ России. «Новая дезинформация от ЦИПсО [Центр информационно-психологических операций]: в этот раз они пишут курянам от лица ФСБ. Не поддаемся панике, но сохраняем бдительность!» — говорится в публикации.

Ранее стало известно о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвать подстанцию в Кореневском районе. Уточнялось, что беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию у села Гордеевка, которая находится в 1,2 километра от границы.