В приграничном российском регионе ВСУ пытались взорвать подстанцию

Shot: в Курской области ВСУ пытались взорвать подстанцию в Кореневском районе

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались взорвать подстанцию в Кореневском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию у села Гордеевка, которая находится в 1,2 километрах от границы. Подстанция не получила повреждений.

Никто не пострадал. Из-за атаки ВСУ подача электричества в близлежащие села не прекратилась.