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09:54, 31 мая 2023Россия

В приграничном российском регионе ВСУ пытались взорвать подстанцию

Shot: в Курской области ВСУ пытались взорвать подстанцию в Кореневском районе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались взорвать подстанцию в Кореневском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию у села Гордеевка, которая находится в 1,2 километрах от границы. Подстанция не получила повреждений.

Никто не пострадал. Из-за атаки ВСУ подача электричества в близлежащие села не прекратилась.

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    Анастасия Шейкина
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