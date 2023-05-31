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09:03, 31 мая 2023Россия

Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле Теткино со стороны Украины

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Поселок Теткино в Глушковском районе Курской области попал под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его информации, всего в населенном пункте зафиксировали два прилета, никто не пострадал. Из-за обстрела на некоторых улицах пропел свет, ремонтные бригады в скором времени приступят к восстановительным работам.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

«На улице Фрунзе в 4 домах осколками повреждены кровли, фасады, выбиты окна. Кроме того, повреждены 2 автомобиля. Всем обязательно окажем помощь», — написал Старовойт.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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