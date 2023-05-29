Народные дружины в российском приграничном регионе начали дежурить круглосуточно

Старовойт: народные дружины Курской области начали дежурить круглосуточно в районе границы

Народные дружины начали вести круглосуточное дежурство в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт на совещании регионального правительства, запись которого опубликована в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы Курской области, добровольцы из числа местных жителей еще с майских праздников 24 часа в сутки патрулируют критически важные объекты инфраструктуры граничащих с Украиной муниципалитетов. Старовойт подчеркнул, что дежурства дружинников будут проходить в таком режиме на постоянной основе до его особого распоряжения.

Ранее губернатор Курской области заявил, что членам подразделений территориальной обороны региона необходимо дать право на использование оружия. По его словам, оно может пригодиться дружинникам при проведении контртеррористической операции или при введении военного положения.

В свою очередь, губернатор приграничной Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что региональные власти уже приняли решение вооружить отряды территориальной обороны. По его словам, члены этих формирований тренируются с ноября 2022 года и являются боеспособными единицами, имеющими форму и снаряжение.