Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:44, 29 мая 2023Россия

Народные дружины в российском приграничном регионе начали дежурить круглосуточно

Старовойт: народные дружины Курской области начали дежурить круглосуточно в районе границы
Роман Старовойт

Роман Старовойт. Кадр: страница «Курская область» во «ВКонтакте»

Народные дружины начали вести круглосуточное дежурство в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт на совещании регионального правительства, запись которого опубликована в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы Курской области, добровольцы из числа местных жителей еще с майских праздников 24 часа в сутки патрулируют критически важные объекты инфраструктуры граничащих с Украиной муниципалитетов. Старовойт подчеркнул, что дежурства дружинников будут проходить в таком режиме на постоянной основе до его особого распоряжения.

Ранее губернатор Курской области заявил, что членам подразделений территориальной обороны региона необходимо дать право на использование оружия. По его словам, оно может пригодиться дружинникам при проведении контртеррористической операции или при введении военного положения.

В свою очередь, губернатор приграничной Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что региональные власти уже приняли решение вооружить отряды территориальной обороны. По его словам, члены этих формирований тренируются с ноября 2022 года и являются боеспособными единицами, имеющими форму и снаряжение.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Зураб Дарахвелидзе
    Обсудить
    Последние новости
    Лавров заявил о готовности России ответить на поставки истребителей Украине
    Незнакомец выбил зубы 15-летнему российскому школьнику в лифте и попал на видео
    Москвич жестоко расправился над собакой своей девушки
    Воспитатели российской кадетской школы избили учеников за ночной побег из палаты
    В Москве заметили пропавшего в Альпах главу сети строительных магазинов OBI
    Россиянам предложили подарки за тренировки
    Пилот выполнил опасный трюк на новом президентском самолете и попал на видео
    Оглашение приговора за вымогательство у Канделаки отложено из-за эвакуации суда
    Алеся Кафельникова набила тату на фоне признаний матери о жестокости ее мужа
    Вынесен приговор последнему киллеру Ореховской ОПГ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.