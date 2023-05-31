Боец группировки «Юг» рассказал о продвижении российских войск

РИА Новости: снайпер группировки «Юг» заявил о продвижении войск РФ в ДНР и об ошибках ВСУ

Снайпер группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Юг» заявил, что российские войска ведут постоянное продвижение вперед на донецком направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Снайпер рассказал о продвижении российских войск в ДНР и подчеркнул, что в это время бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершают много ошибок.

«Противник, кажется, что просто новый добавляется. Мы его устраняем-устраняем, выводим из строя. Противник не меняется (его тактика), очень много необученных солдат, очень много ошибок видно с их стороны, на которых мы и ловим их непосредственно, в целом движение идет, движение есть», — отметил он.

Российский солдат заявил, что его снайперское разделение за несколько месяцев на донецком направлении уничтожило две бронемашины ВСУ с помощью современной винтовки АСВК с бронебойно-зажигательными патронами.

Ранее снайпер группировки заявил о странностях в поведении бойцов ВСУ. По его словам, были случаи, когда солдаты выходили без оружия, брони, экипировки и просто шли.