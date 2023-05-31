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11:54, 31 мая 2023Россия

Под Петербургом в жилом доме произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме во Всеволожске Ленинградской области

Фото: Саша Легкий / Globallookpress.com

В городе Всеволожск Ленинградской области в многоквартирном доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает 78.ru.

По информации издания, взрыв газа на улице Боровая повредил балкон, кухню и окно квартиры. Пострадал один человек, его доставили в больницу.

Сосед пострадавшего рассказал, что в доме полностью разрушен балкон. Россиянин, который находился в квартире, где произошел взрыв газа, проживал в ней недавно и ни с кем не общался.

31 мая взрыв газа также произошел в Ростове-на-Дону во время установки натяжного потолка. Пострадал мужчина 25 лет.

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    Анастасия Шейкина
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