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07:27, 31 мая 2023Силовые структуры

МВД России объявило в розыск трех украинских генералов

МВД России объявило в розыск украинских генералов Колесника, Локоту и Грищенко

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Три украинских генерала, в том числе первый замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Колесник, которые обвиняются в гибели более 500 жителей Донбасса, объявлены в розыск. Об этом сообщили в МВД России, пишет ТАСС.

Кроме Колесника, разыскивается замначальника Генштаба ВСУ Александр Локота и заместитель командующего Сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко, которых ищут по уголовной статье. 22 марта сообщалось, что Следственный комитет РФ заочно обвинил Колесника, Александра Локоту и Андрея Грищенко в гибели более 500 мирных граждан.

По данным ведомства, в 2016 году за время командования данных фигурантов в Донбассе погибли более 500 мирных граждан. Кроме того, около 1000 жителей получили ранения. Сейчас следователи разыскивают трех военачальников для последующего ареста.

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    Марина Совина
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