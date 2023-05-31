Посольство Британии оценило дело против пяти иностранных наемников в Донбассе

Посольство Великобритании следит за делом против пяти иностранцев, воевавших в Донбассе

Представители посольства Великобритании в России сообщили, что в курсе уголовного дела в отношении пяти иностранных наемников, воевавших в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

В британском посольстве отметили, что «знают об этих сообщениях», но считают, что один из задержанных британцев работал в гуманитарной сфере. Другие действительно служили в украинских вооруженных силах, отметили в дипмиссии.

«Мы осуждаем эксплуатацию задержанных гражданских лиц и военнопленных в политических целях», — добавили в посольстве. Там не ответили прямо на вопрос, будут ли на судебном заседании присутствовать британские дипломаты.

Перед судом в среду, 31 мая, предстанут трое подданных Великобритании — Джо Хардинг, Дилан и Эндрю Хилл, гражданин Хорватии Векослав Пребег и швед Матиас Густавссон. Они были взяты в плен на территории Донецкой и Луганской народных республик.