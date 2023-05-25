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13:21, 25 мая 2023Силовые структуры

Российский суд назначил дату слушаний по делу пяти иностранных наемников

Военный суд в Ростове-на-Дону 31 мая начнет рассмотрение дела пяти иностранных наемников

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 31 мая первое заседание по уголовному делу пяти иностранных наемников, плененных в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба суда.

Перед судом предстанут трое подданных Великобритании Джо Хардинг, Дилан и Эндрю Хилл, гражданин Хорватии Векослав Пребег и швед Матиас Густавссон. Они были взяты в плен на территории Донецкой и Луганской народных республик. Им вменяется наемничество и участие в боевых действиях на Украине. Свою вину они не признают.

28 апреля Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в наемничестве 12 иностранным гражданам из пяти стран, которые воюют на стороне Украины. Среди них восемь граждан США, остальные из Великобритании, Южной Кореи, Австралии и Франции. Они прибыли на Украину в июле 2022 года и получали вознаграждение за участие в боевых действиях против российских военных.

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Любовь Ширижик
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