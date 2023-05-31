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16:24, 31 мая 2023Наука и техника

Huawei выпустила умные часы с глюкометром

Huawei представила смарт-часы Watch 4 с функцией проверки уровня сахара в крови

Фото: Huawei

Китайская компания Huawei выпустила умные часы с неинвазивным глюкометром. Об этом сообщает издание HuaweiCentral.

По словам представителей корпорации, Huawei Watch 4 можно считать первыми на рынке смарт-часами с функцией проверки уровня сахара в крови. Встроенный в устройство глюкометр собирает данные неинвазивным способом, без прокола кожи анализируя частоту сердечных сокращений и показания ЭКГ. Также девайс может давать пользователям рекомендации по снижению уровня сахара.

Линейка часов включает модели Watch 4 и Watch 4 Pro. Стартовая версия получила 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей и стальной корпус, Pro-модель — экран LTPO AMOLED и титановый корпус. Циферблат часов защищен стеклом, на устройство можно установить до 40 тысяч циферблатов.

Также умные часы вышли с пульсометром, влагозащитой, поддержкой сотовой связи LTE с eSIM, режим Always-on display, GPS. Устройства работают на базе HarmonyOS 3.0.

Стоимость Huawei Watch 4 составляет 2899 юаней, или около 33 тысяч рублей. Продвинутые Watch 4 Pro оценили в 3399 юаней, или около 39 тысяч рублей.

В апреле 2022 года источники Bloomberg сообщали, что Apple начала работу над умными часами с глюкометром. Однако в ближайшие годы компания не планирует выпускать подобный гаджет на рынок.

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    Андрей Ставицкий
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