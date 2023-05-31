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22:50, 31 мая 2023Мир

Поставляемый Киеву ПТРК Javelin заметили у мексиканского наркокартеля

Milenio: у боевика картеля в Мексике заметили поставляемый Киеву США ПТРК Javelin

Кадр: MILENIO / Youtube

У мексиканского боевика заметили американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin, который США массово поставляли Киеву. Об этом сообщила газета Milenio.

На опубликованных кадрах видно мужчину в бронежилете с логотипом Los Escorpiones, фракции наркокартеля. В руках он несет автомат АК-47, а на плече у него висит американский ПТРК. Предполагается, что видео было снято 29 мая на шоссе в Матаморосе, штат Тамаулипас.

Ранее американский журналист Сеймур Херш, известный своими разоблачительными расследованиями, рассказал об утечке поставляемого США на Украину оружия. По словам Херша, американские поставки вооружения Украине начали расхищать в самом начале спецоперации, когда они поступали в Польшу, Румынию и другие страны Европы.

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    Марина Совина
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