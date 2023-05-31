Кабмин внес лишь одно замечание в законопроект о повышении призывного возраста

«Ведомости»: кабмин внес одно замечание в законопроект о повышении призывного возраста

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о повышении призывного возраста и внесла лишь одно замечание. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников заседания, прошедшего 29 мая.

Кабмин уточнил, что поддерживает законопроект в учетом его доработки в указанном вопросе.

В правительстве обратили внимание на то, что изменение статьи 52 закона «О воинской обязанности и военной службе», которое предполагает повышение возраста зачисления в запас граждан, не прошедших службу по призыву, до 30 лет, не имея на то законных оснований, «не корреспондирует» с другим положением статьи.

В отзыве отмечается, что граждане в возрасте от 27 до 30 лет, желающие пройти службу по призыву, переводятся на учет граждан, не пребывающих в запасе и призываются не общих основаниях. При этом запас из граждан указанной категории предполагается формировать только по достижении ими возраста 30 лет, указали в кабмине.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы в 2023 году. Согласно документу, они будут проходить военные сборы в Вооруженных силах (ВС) России, войсках национальной гвардии, органах госохраны и Федеральной службы безопасности.