Рост онлайн-продаж российских ретейлеров связали с торговлей контрафактом

INFOLine: крупнейшие ретейлеры в России нарастили онлайн-продажи за счет контрафакта

По итогам 2022 года совокупный объем продаж 100 крупнейших ретейлеров в России увеличился на 15 процентов, до 19 триллионов рублей. Об этом со ссылкой на исследование агентства INFOLine сообщает Forbes.

Рынок вырос, несмотря на уход ряда иностранных компаний за счет консолидации рынка, а также за счет увеличения сегмента онлайн-продаж. По словам главы INFOLine Ивана Федякова, онлайн-торговля в прошлом году выросла почти на 40 процентов преимущественно за счет маркетплейсов. Так, например, оборот Wildberries как витрины для продавцов за год увеличился на 93,6 процента, до 1,28 триллиона рублей без учета НДС. Аналогичным образом, выручка Ozon поднялась на 86,4 процента год к году и составила 733 миллиарда рублей.

Федяков связал рост продаж маркетплейсов с торговлей контрафактом и реализацией подделок, которая получила развитие на фоне ограничений поставок различных товаров в Россию в 2022 году. По словам эксперта, крупные ретейлеры ведут себя максимально ответственно, так как рискуют получить затратные судебные разбирательства в случае реализации нелегальной продукции. А маркетплейсы перекладывают ответственность за товары на продавцов «без репутации и имени», которые не всегда готовы нести гарантийные и сервисные обязательства.

«Эта нехитрая схема в прошлом году позволила маркетплейсам ускорить темпы роста — мы видим, что по целому ряду показателей маркетплейсы вошли в число лидеров. Конечно, это все замечательно, но этот рост в некоторой степени опирается на элементы недобросовестной конкуренции», — заявил Федяков.

В июле 2022 года Минпромторг назвал ретейлера Wildberries каналом сбыта контрафакта в России. Директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Владислав Заславский заявил, что на это неоднократно жаловались клиенты площадки.

С 1 марта 2023 года онлайн-ретейлеров обязали контролировать реализацию подделок и непромаркированной продукции. С этого момента на них распространили действие норм, предусматривающих ответственность за непередачу сведений в систему обязательной электронной маркировки и продажу контрафакта.