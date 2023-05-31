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13:26, 31 мая 2023Россия

Ограниченно годным захотели разрешить служить по контракту

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий ограниченно годным служить по контракту
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ограниченно годным гражданам могут разрешить заключать контракт с Вооруженными силами России (ВС РФ) в период мобилизации, введении военного положения и в военное время. Соответствующее положение есть во внесенном в Госдуму законопроекте, документ опубликован в думской электронной базе.

«Законопроект предусматривает на указанные периоды возможность поступления на военную службу по контракту граждан, признанных ограниченно годными к военной службе, и не имеющих заболеваний, перечень которых будет определяться Минобороны России», — сказано в пояснительной записке.

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    Варвара Родикова
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