Ограниченно годным захотели разрешить служить по контракту

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий ограниченно годным служить по контракту

Ограниченно годным гражданам могут разрешить заключать контракт с Вооруженными силами России (ВС РФ) в период мобилизации, введении военного положения и в военное время. Соответствующее положение есть во внесенном в Госдуму законопроекте, документ опубликован в думской электронной базе.

«Законопроект предусматривает на указанные периоды возможность поступления на военную службу по контракту граждан, признанных ограниченно годными к военной службе, и не имеющих заболеваний, перечень которых будет определяться Минобороны России», — сказано в пояснительной записке.