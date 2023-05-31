Песков ответил на предложение Кадырова ввести военное положение по всей России

Песков: введение военного положения по всей России не обсуждается

В Кремле не обсуждают введения военного положения на всей территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Во вторник, 30 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести военное положение по всей России. С таким заявлением он выступил после того, как беспилотники атаковали Москву и Московскую область.

По словам Пескова, разрешение вопроса о введении военного положения относится к ведению Российской Федерации. Он подчеркнул, что этот вопрос не обсуждается.