Генерал ВСУ Кривонос обвинил президента Зеленского в необъективной оценке сил России

Просчеты президента Украины Владимира Зеленского в оценке сил российской армии привели к катастрофическим последствиям для республики. Об этом генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил в интервью телеканалу «Фабрика новостей».

Он указал на то, что предыдущие подобные просчеты «стали великой бедой для Киева», призвав украинское руководство «не расслабляться» и помнить, что Россия имеет преимущество в живой силе и технике, а ее войска хорошо обучены.