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15:38, 31 мая 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ обвинил Зеленского в необъективной оценке сил российской армии

Генерал ВСУ Кривонос обвинил президента Зеленского в необъективной оценке сил России

Фото: Офис президента Украины / Wikipedia

Просчеты президента Украины Владимира Зеленского в оценке сил российской армии привели к катастрофическим последствиям для республики. Об этом генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил в интервью телеканалу «Фабрика новостей».

Он указал на то, что предыдущие подобные просчеты «стали великой бедой для Киева», призвав украинское руководство «не расслабляться» и помнить, что Россия имеет преимущество в живой силе и технике, а ее войска хорошо обучены.

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    Алевтина Запольская
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