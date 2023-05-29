Украинский генерал предрек Киеву потери городов из-за контрнаступления

Генерал ВСУ предрек Киеву потерю городов из-за желания Зеленского начать контрнаступление

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос предрек Киеву потерю двух городов из-за желания президента страны Владимира Зеленского начать контрнаступление. Его слова передает РИА Новости.

«Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению [со стороны Москвы]», — считает генерал-майор. Комментируя возможность продвижения российский войск, он отметил, что это более чем вероятно.

По его словам, города Славянск и Краматорск вскоре могут повторить судьбу Артемовска (украинское название — Бахмут). Кривонос подчеркнул, что Россия имеет необходимые ресурсы и боеприпасы для продвижения своих сил за линию взятого под контроль населенного пункта. Он добавил, что украинская армия испытывает нехватку артиллерийских снарядов, что сковывает возможности ВСУ.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский пообещал, что Киев вскоре перейдет к контрнаступлению. Он уточнил, что «скоро наступит то время» когда ВСУ перейдут к активным наступательным действиям. 15 мая Зеленский заявил, что Киеву нужно еще немного времени, прежде чем начать контрнаступление.