В Казахстане решили исключить из УК статьи об оскорблении Назарбаева

Из УК Казахстана исключат статьи об оскорблении первого президента Назарбаева

Из Уголовного кодекса (УК) Казахстана решили исключить статьи об оскорблении первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Отмечается, что исключить намерены статьи, которые предусматривают наказание за публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство Елбасы («лидера нации») — первого президента страны. Это будет сделано, потому что такого статуса в республике больше не существует.

В феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил конституционный закон о Елбасы, исключив таким образом все упоминания о Назарбаеве из Конституции и аннулировав все его привилегии.