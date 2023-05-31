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13:30, 31 мая 2023Бывший СССР

В Казахстане решили исключить из УК статьи об оскорблении Назарбаева

Из УК Казахстана исключат статьи об оскорблении первого президента Назарбаева

Фото: Пресс-служба Н.Назарбаева / ТАСС

Из Уголовного кодекса (УК) Казахстана решили исключить статьи об оскорблении первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Отмечается, что исключить намерены статьи, которые предусматривают наказание за публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство Елбасы («лидера нации») — первого президента страны. Это будет сделано, потому что такого статуса в республике больше не существует.

В феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил конституционный закон о Елбасы, исключив таким образом все упоминания о Назарбаеве из Конституции и аннулировав все его привилегии.

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    Георгий Нестеров
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