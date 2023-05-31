Двум российским онлайн-кинотеатрам пригрозили штрафом по делу о гей-пропаганде

Сервисам Premier и Start может грозить закрытие на три месяца по делу о гей-пропаганде

Двум российским онлайн-кинотеатрам Premier и Start может грозить штраф или временное закрытие на срок до трех месяцев по делу о гей-пропаганде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных московских районных судов.

В Мещанский суд поступил протокол в отношения сервиса Premier по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ, который предусматривает распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Заседание по делу назначено на 21 июня, 11:00 по московскому времени.

Аналогичный протокол поступил в отношении Start в Черемушкинский суд. Дата заседания по делу пока не назначена.

Часть 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ для юридических лиц предусматривает штраф в размере от одного до четырех миллионов рублей либо приостановка работы на срок до трех месяцев.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. В соответствии с законом Роскомнадзор был наделен полномочиями включать ресурсы, которые занимаются гей-пропагандой, в единый реестр запрещенной информации для последующего блокирования. Также ведомство получило право определять порядок мониторинга подобной информации в сети.