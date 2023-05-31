Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:28, 31 мая 2023Моя страна

В Алтайском крае пройдет литературный фестиваль Рождественского

Литературный фестиваль Роберта Рождественского пройдет в Алтайском крае в июне
Роберт Рождественский

Роберт Рождественский. Фото: Валентин Мастюков / ТАСС

Литературный фестиваль Роберта Рождественского состоится в Алтайском крае в июне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона.

Как отмечается, мероприятие пройдет с 20 по 24 июня на разных площадках. Так, 20 июня в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая в Барнауле посетителям представят клипы творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского» и видеоподборку песен на его стихи, а также просветительскую программу.

На следующий день, 21 июня, в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени Шишкова будет организована литературно-музыкальная программа «Я здесь. Я всюду и всегда...». В рамках нее гости смогут услышать стихи Расула Гамзатова, которые переводил его друг Роберт Рождественский.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет межрегиональный семинар молодых литераторов, творческая встреча с писателями и показ документального фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского» режиссера Павла Меняйло.

Ранее сообщалось, что бесплатные кинопоказы состоятся в Перми 1 июня в рамках Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок».

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на предложение Кадырова ввести военное положение по всей России
    Бывший супруг Бритни Спирс пригрозил ей судом из-за детей
    Профессор МГИМО потерял полмиллиона после звонка «замминистру Минобрнауки»
    Стилист Александр Рогов появился на публике в трусах
    В Подмосковье 14-летний подросток напал с ножом на бабушек и дедушку
    Дрон британского производства Malloy впервые сбили над Россией
    Германия назвала желаемую дату вступления Швеции в НАТО
    Германия закроет российские консульства из-за действий Москвы
    Украинские пограничники отказались есть белорусский борщ
    Прорыв россиянки с детьми через границу Польши и Белоруссии попал на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.