В Алтайском крае пройдет литературный фестиваль Рождественского

Литературный фестиваль Роберта Рождественского пройдет в Алтайском крае в июне

Литературный фестиваль Роберта Рождественского состоится в Алтайском крае в июне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство региона.

Как отмечается, мероприятие пройдет с 20 по 24 июня на разных площадках. Так, 20 июня в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая в Барнауле посетителям представят клипы творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского» и видеоподборку песен на его стихи, а также просветительскую программу.

На следующий день, 21 июня, в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени Шишкова будет организована литературно-музыкальная программа «Я здесь. Я всюду и всегда...». В рамках нее гости смогут услышать стихи Расула Гамзатова, которые переводил его друг Роберт Рождественский.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет межрегиональный семинар молодых литераторов, творческая встреча с писателями и показ документального фильма «Семь мгновений Роберта Рождественского» режиссера Павла Меняйло.

Ранее сообщалось, что бесплатные кинопоказы состоятся в Перми 1 июня в рамках Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок».